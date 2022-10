Agydaganattal küzd minden idők egyik legjobb kosarasa

Egy atlantai kórházban agydaganattal kezelik Dikembe Mutombót, minden idők egyik legjobb kosárlabdázóját, erről az NBA közleményben számolt be.

The NBA issued today the following statement on behalf of Dikembe Mutombo and his family. pic.twitter.com/ZkuqwwUFVG — NBA (@NBA) October 15, 2022

A kongói születésű, jelenleg 56 éves sportember csupán 17 éves korában kezdett el kosárlabdázni, akkor gondolta úgy, hogy 218 centiméteres magassága miatt lehet keresnivalója.

25 évesen draftolta a Denver Nuggets és 1991-ben kezdte meg 18 éves NBA-pályafutását. Később játszott az Atlanta Hawksban, a Philadelphia 76-ersben, a New Jersey Netsben, a New York Knicksben és a Houston Rocketsban, nyolcszor szerepelhetett az All Star-gálán, négyszer pedig a szezon legjobban védekező játékosának választották.

A visszavonulása után hat évvel, 2015-ben bekerült a Hírességek Csarnokába.

Humanitárius munkája révén hihetetlen dolgokat vitt véghez. 1997-ben létrehozta a Dikembe Mutombo Alapítványt, hogy általa javítsa az életkörülményeket szülőhazájában, a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Támogatja a speciális olimpiát, 29 millió dollárért 300 ágyas kórházat építtetett a kongói fővárosban, Kinshasában, több ezer ingyenes méhnyak- és mellrákszűrést szervezett nők számára. Legújabb projectjeként az alapítványa most középiskolát épít Kongóban.