Nem ússza meg a vádaskodást, perbe foghatják a sakkvilágbajnokot

Niemann neve akkor került be igazán a köztudatba, amikor szeptemberben egy tornán legyőzte Carlsent, ám az ötszörös világbajnok norvég csalással vádolta meg. Hogy valóban rezgő análgyöngyök segítségével küldték neki a nyerő lépéseket, nem tudni, mindenesetre Carlsen annyira dühössé vált, hogy amikor napokkal később egy online versenyen az első lépés után feladta a riválisa elleni meccset.

Niemann tagadta, hogy illegális módszereket használt volna, de az elismerte, hogy 12 és 16 éves korában kétszer csalt online játékokban, de a Wall Street Journal azt írta, sokkal gyakrabban csalhatott, mint azt korábban gondolták.

De nem csak az amerikai sakkozóval szemben merültek fel hasonló vádak, hanem egy másik nagymester, az 56 éves Maxim Dlugy ellen is. Kiderült, a Chess.com oldal 2017-ben és 2020-ban ugyancsak felfüggesztette csalás miatt.

Előbbi esetet tanítványai egyikének tulajdonította, aki egy oktatás során (amikor Dlugy elmagyarázta, hogyan dönti el, milyen lépéseket tegyen) egy mesterséges intelligencia programmal elemezte a játékát a laptopján, majd a gépet odaadta a nagymesternek anélkül, hogy ő tudta volna, honnan jöttek a javaslatok.

– mesélte.

2020-ban aztán a portál ismét csalással vádolta meg, ezúttal egy pénzdíjas versenyen.

„Azt mondták, hogy 72 órám van, hogy bevalljam a tettem. De azt gondoltam magamban: miféle csalásról lehet szó? Semmi okom nem lenne csalni egy ilyen versenyen csak azért, hogy 500 dollárt nyerjek. Inkább több pénzt kérek a magánórákért. De ha nem vallom be, örökre felfüggesztették volna a fiókomat, és mindenki azt hitte volna, hogy csaló vagyok. Nem akartam még egyszer ezt átélni, ezért hamis beismerő vallomást tettem, ami után feloldották a fiókom blokkolását. A Chess.com azt mondta, hogy mindezt bizalmasan kezeli” – panaszkodott.

Dlugy elmesélte, hogy Niemannt csak 11 és 13 éves korában dolgozott vele komolyabban, később már csak követte a játékait, hiszen érdekelte a karrierje.

„Sok tehetséges gyereket láttam, de Hansban van valami megmagyarázhatatlan. De nem edzettünk együtt, csak néha villámpartikat játszottunk. Aztán 2021 egyik napján eljött hozzám. A partijait elemezve pedig arra a következtetésre jutottam, hogy leggyengébb rész a végjátéka. Megmutattam neki néhány nagyon nehéz végjátékot, ő pedig megértette, hogy ezt meg kell tanulnia. Igyekeztem jó edzőkkel kapcsolatba hozni. Végül talált egy kiváló edzőt, aki javított a játékán. De kapcsolatban maradtunk, néha tanácsot kért tőlem, ha versenyeken való részvételről vagy ilyesmiről volt szó.”

Ezek után nagyon keményen érintette, hogy Carlsen a szeptemberi vádaskodása után – még virágnyelven – úgy fogalmazott: „Azt kell mondanom, hogy lenyűgözött Niemann játéka, szerintem mentora, Maxim Dlugy biztosan nagyon jó munkát végzett.”

Magnus: “Unfortunately I cannot particularly speak on that but people can draw their own conclusion & they certainly have. I have to say I am very impressed by Niemann’s play & I think his mentor Maxim Dlugy must have been doing a great job” https://t.co/j0TZJjlSft #ChessChamps pic.twitter.com/b1nI4gL6KD

— chess24.com (@chess24com) September 21, 2022