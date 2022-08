KO-vereséget szenvedett a magyar női hokiválogatott a vébén

A magyar női jégkorong-válogatott 7-1-es vereséget szenvedett az esélyesebb cseh csapattal szemben a dániai elitvilágbajnokság második játéknapján.

Pat Cortina szövetségi kapitány együttese csütörtökön kétgólos hátrányból fordítva 4-2-re legyőzte a németeket, ezzel komoly lépést tett a bennmaradásért, ám ezúttal az olimpiai hetedik csehek következtek.

Az MTI tudósítása szerint akárcsak egy nappal korábban, most is hamar gólt kapott a Cortina-csapat, Klara Hymlarova a 62. másodpercben talált be egy szép passz után, ráadásul Daniela Pejsova gyorsan megduplázta az előnyt. A meccs derekán Tereza Radova emberelőnyben volt eredményes. A továbbiakban is sorra kapták a kiállításokat a magyar játékosok, így aztán tovább nőtt a különbség.

Huszák Alexandra szintén létszámfölényben kapáslövéssel szépített ugyan, a záró játékrészben azonban ismét többször villantak a csehek.



A magyar együttes vasárnap 17.00-kor a házigazda dánokkal, majd hétfőn 19.30-kor a svédekkel találkozik még. Az ötös utolsó helyezettje kiesik a divízió I/A-ba, míg a legjobb három a negyeddöntőben folytatja.