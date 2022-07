A meccse előtt tudta meg a ketrecharcos, hogy öngyilkos lett egy barátja

Paddy Pimblett viszonylag hamar, már a második menetben megnyerte a Jordan Leavitt elleni mérkőzését a UFC szombati, londoni gáláján. Aztán, amikor a győztes nyilatkozatot adta, elárulta, hogy

a mérkőzése előtt kapta a lesújtó hírt arról, hogy az egyik barátja, Ricky öngyilkos lett.

Pimblett ezután azt mondta a közönségnek, van egy rossz beidegződésük a férfiaknak, hogy ha problémáik vannak, akkor gyengének tűnnek. Épp ezért arra bátorított mindenki, hogy ha bárkinek is nyomja valami teher a lelkét, akkor beszéljen róla, keressen fel szakembert.

Később a BT Sportsnak is nyilatkozott. Arról beszélt, hogy nagyon nehéz volt így felkészülni, fel is tette magának a kérdést, mit keres ott, miért akar egyáltalán bunyózni, de aztán meggyőzte magát, hogy az oktagonba kell lépnie.

– mondta a 27 éves sportoló, aki elárulta, neki is voltak mentális problémái, volt, hogy minden nap elsírta magát. De nem akarta magában tartani a dolgokat, ha így tett volna, biztosan nem tartana ott, ahol.

Powerful. Emotive. Inspiring ♥️

Paddy Pimblett using his platform to spread an important message 🙏

Please take a few minutes and listen to this… pic.twitter.com/mIGkDTW4Ff

— #UFCLondon on BT Sport (@btsportufc) July 23, 2022