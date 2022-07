Spanyol sikert és új pólórekordot hozott a budapesti vb-döntő

Spanyolország csapata nyerte a magyarországi vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáját, miután a Margitszigeten rendezett vasárnapi döntőben óriási csatában legyőzte a címvédő Olaszország válogatottját.

Ez a két csapat játszotta a legutóbbi, 2019-es kvangdzsui világbajnokság fináléját is és akkor az olaszok rendkívül simán, 10-5-re győztek.

Ezúttal úgy tűnt, a spanyolok könnyen hódítják el a világbajnoki címet, hiszen a záró negyedben már három góllal vezettek, ekkor azonban érkezett az olaszok kapujába csereként Gianmarco Nicosia, aki 8-ból 7 lövést hárított, társai pedig egyenlítettek, így 2009 után először ötméteresek döntöttek, írta az MTI.

A büntetőpárbaj csak a hetedik körben dőlt el, melyben a spanyolok cserekapusa, Eduardo Lorrio hárította Giacomo Cannella lövését.

A spanyolok 1998 és 2001 után történetük során harmadszor lettek világbajnokok.

A FINA statisztikája szerint ez volt minden idők gólokban leggazdagabb fináléja, az eddigi csúcsot a 2009-es szerb-spanyol meccs tartotta, amely szintén ötméteresekkel dőlt el 14-13-ra.

Italy and Spain break the record for most goals scored in the final of the men’s #waterpolo final! 👉15-14

The previous record was a 14-13 after a penalty shootout won by Serbia in 2009 (versus Spain).#FINABudapest2022 pic.twitter.com/VFD0X9OtRg

— FINA (@fina1908) July 3, 2022