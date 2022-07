Ezúttal jól védekezett, vb-7. lett a magyar pólóválogatott

Megszerezte a 7. helyet a magyar férfi vízilabda-válogatott, miután 8-6-ra legyőzte Montenegrót a hazai rendezésű vizes világbajnokságon.

Tizenkét napon belül másodszor találkozott egymással a magyar és a montenegrói férfi vízilabda-válogatott a budapesti vizes világbajnokságon, igaz, a vasárnapi mérkőzés már inkább nyűgnek tűnhetett, mint örömjátéknak. A felek ugyanis bejutottak a negyeddöntőbe, ahol aztán két vereséget szenvedtek, és csupán a 7. helyért harcolhattak.

A június 21-i csoportmérkőzésen a magyarok simán, 12-8-ra nyertek, hasonlóban reménykedtek a szurkolók, akik kilátogattak a Margitszigetre.

Az első negyed mindössze egy gólt hozott, azt Nagy Ádám bombázta a kapuba (1-0). A magyar kapuban Lévai kezdett, aki a 10. percig hat lövést is védett, és miután Zalánki ötméteresből, Burián pedig emberelőnyből is betalált, addigra már 3-0 állt a magyarok neve mellett.

Matkovic ugyan kétszer is beköszönt, de a félidőben 5-2-re Magyarország vezetett.

A harmadik negyedet Nagy Ádám óriási blokkja és Varga Dénes gólja vezette be (6-2), Averka ugyan szépített, de Nagy második góljával így is nőtt az előny (7-3).

Az utolsó nyolc percet Zalánki gólja vezette be, és bár Perkovic duplázott (8-5), a védekezés most nagyon jól működött, a blokkok mellett az ellenfél a kapufákkal is hadilábon állt, így a győzelem ezúttal nem maradt el (8-6).