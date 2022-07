„Egy hangyafasznyival jobbak voltak, de kaptak egy-két könnyebb ítéletet, amire nincs szükségük”

Az Egyesült Államok szombat este 9-7-re legyőzte Magyarországot a női vízilabda-világbajnokság döntőjében.

A finálé második felében két könnyű síppal befújt büntetőt is kapott az amerikai csapat, ráadásul az elsőnél kipontozódott Rybanska Natasa is. Az időt sem mérték pontosan az utolsó negyedben, így félbeszakadt percekre ez a játékrész is, így aztán Bíró Attila szövetségi kapitány meglehetősen zaklatott lelki állapotban állt oda az M4 Sport kamerája elé nyilatkozni.

Minimálisan jobb volt az amerikai válogatott, a végén azért kaptak egy-két könnyebb ítéletet, ami nem tetszett. Talán nincs erre szükségük, amúgy is jobb csapat nálunk, egy hangyafasznyival jobbak voltak.

Meg akartuk nyerni ezt a vébét, volt is rá sanszunk. Kritikus helyzetekben azért mi is hibáztunk, kár lenne letagatni, hogy gyengék voltak a lövéseink, és egy-egy emberelőnyös játékban nem álltunk a helyzet magaslatán, de tény, hogy sokkal jobban meg kellett szenvednünk az ítéletekért, mint nekik.”

– mondta Bíró Attila az M4 Sportnak.

A szövetségi kapitány még arra is kitért, hogy 2018-ban kezdte a munkát a csapattal és 2020 óta mindig dobogóra ért az együttese a világversenyeken. Végül egy fontos gondolattal zárta a mondandóját:

„A fejlődés töretlen, de most már győzni is meg kell tanulnunk.”