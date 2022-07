Először kapott ki vébén az USA-tól, a hetedik helyért játszik a férfi pólóválogatott

Hiába vezetett többször is két-három góllal, idegtépő mérkőzésen, 11-11-es döntetlen után ötméteresekkel kapott ki a magyar férfi vízilabda-válogatott az Egyesült Államoktól, így a hetedik helyért játszhat majd a budapesti vizes világbajnokságon. A vasárnapi ellenfél Montenegró lesz.

Magyarország az 1986-os világbajnokság óta nem végzett a hatodik helynél hátrébb a vébéken, akkor a kilencedik lett.

A játékosok bemutatásakor látszott még a csalódottság a magyar játékosokon, de aztán kiválóan indult a mérkőzés, mert bár a találkozó eleje nem hozott gólt, a 3. perc már igen és arra megérte várni: a csapatkapitány, Varga Dénes ejtette át klasszis módon a kapust. Manhercz elnézős lövésből duplázta meg az előnyt, de aztán jött egy rövidzárlat, és szűk fél perc alatt kiegyenlített az amerikai csapat, majd egy ötössel a vezetést is átvette a rivális.

Sikerült azonban fordítani még az első negyedben, majd a másodikban Varga védekezésben remekelt, két látványos labdaszerzése is volt, ugyanakkor nagy helyzetek maradtak ki, ebből kettő Angyalhoz köthető. Manhercz aztán két csapattárssal is gólt dobatott, de az amerikai kapitány időkérése megakasztotta a menetelést, Bowen bombájával alakult 6-4-re az állás. És tényleg megakadt ekkor a magyar válogatott játéka, mert kapott aztán még egy gólt, és kihagyott két emberelőnyös helyzetet is, úgyhogy 6-5-tel fordultak a csapatok.

Szerencsésen indult a harmadik harmad, mert bár az első magyar támadás kimaradt, a túloldalon a léc kisegítette Vogelt. Nem sikerült gólra váltani viszont a második támadást sem, majd jött egy kettős amerikai fór, amiből aztán kiegyenlített az Egyesült Államok. Lepörgött ezután a támadóidőnk, de a kapufa megint velünk volt, majd Manhercz törte meg a közel hét percen át tartó magyar gólcsendet. Ezután Nagy Ádám lépett elő, labdát szerzett, gólt dobott, de nem tudtuk lerázni az amerikai csapatot, egy lövés kúszott be Vogel keze alatt, majd az utolsó másodpercekben Hárait állították ki, majd még egy ötöst is fújtak utána ellene, így kipontozódott, ráadásul Daube bevágta a büntetőt is, 8-8-ról indult az utolsó negyed.

Intő jel volt a hajrá előtt, hogy bár többször is sikerült két góllal ellépni a mérkőzés során, az Egyesült Államok mindig visszakapaszkodott. Zalánkié volt a zárónegyed első lövése, de Weinberg védte (ez volt a tizedik védése a meccsen), Irving találatával pedig átvette a vezetést a rivális. Varga aztán egy okos góllal egyenlített (mindenki passzt várt volna), de nem sikerült élni a momentummal, olyannyira, hogy Woodhed lövése után már 10-8-ra vezetett az USA és az utolsó öt percen belül jártak már a csapatok.

Zalánki aztán fórból szépített, majd Manhercz blokkolt egyet (közben kapust is cseréltünk, Lévai állt be a hajrára), de a Pro Reccóval BL-győztes Zalánki egyenlítésért eleresztett lövését védte a kapus. Idegőrlő volt a hajrá, mert bár feljavult a magyar védekezés, támadásban súlytalanok voltunk, a leglátványosabb az volt, mikor Nagyot a kaputól méterekre szerelték le egy az egyben. Angyal aztán az utolsó másfél percbe érve kiharcolt egy fórt, Nagy pedig javított és kiegyenlített, a lövése a blokk mellett süvített el.

Lávai aztán bebizonyította, miért is állt be a hajrára, emberhátrányban voltunk, amikor az első lövés eltalálta a kapuját, de azt védte. Märcz Tamás 32 másodperccel a vége előtt kért időt, fórban vezethettük az utolsó támadást, de védett a kapus, az USA lepörgette az órát, úgyhogy ötösök döntöttek.

A büntetőknél Vámos lövése a második körben kimaradt (védte a kapus), ez pedig döntőnek bizonyult, mert mindenki más bedobta. Így a hetedik helyért játszunk majd vasárnap Montenegró ellen, míg az USA Szerbia ellen meccsel az ötödik helyért.