„Nagy szükség lesz a táborunkra” – kőkemény csoportba került a Szeged a BL-ben

A címvédő Barcelonával is azonos csoportba került a magyar bajnok Pick Szeged a férfi kézilabda Bajnokok Ligája pénteki sorsolásán. A férfi BL végjátékában 2010 óta rendeznek négyes döntőt, és a katalánok voltak az elsők, akik a kölni tornán meg tudták védeni címüket, mivel a tavalyi sikerüket követően idén is győztek. Az idei fináléban hétméteres-párbajban nyertek a lengyel Kielce ellen, amely szintén a Szeged csoportjába került.

„Nagyon erős a B csoport, szerintem jóval erősebb, mint az A csoport. Három olyan csapat is nálunk szerepel, amely az idei Bajnokok Ligája négyes döntőjének a résztvevője volt. A Barça, a Kielce és a THW Kiel is az ellenfelünk lesz, és még ott van a bombaerős Aalborg is. Most egy dologra kell koncentrálnunk, hogy jól felkészüljünk az idénykezdésre, egészségesek legyünk. Ha ez rendben lesz, akkor bárkit képesek vagyunk legyőzni. Egy kezdés mindig fontos, így az első találkozó, amelyet a francia HBC Nantes ellen idegenben vívunk kiemelten fontos lesz, erre kell majd összpontosítanunk.

Egy biztos, hogy a szurkolóink remek meccseket, remek csapatokat láthatnak majd. A mi táborunk minden találkozón segít bennünket, így most is nagy szükség lesz arra a hangulatra, amit ők tudnak teremteni

– nyilatkozta a szegedi klubhonlapnak Juan Carlos Pastor vezetőedző.

Az előző szezonban BL-negyedik és bajnoki ezüstérmes Telekom Veszprém megkapta a lengyel Orlen Wisla Plockot is, amelyet korábbi vezetőedzője, a spanyol Javier Sabaté irányít, keretében pedig ott van a veszprémi nevelésű Fazekas Gergő. Szintén a veszprémiek csoportjába került Máthé Dominik új csapata, a francia Paris Saint-Germain, és Leimeter Csaba együttese, a horvát PPD Zagreb is.

Az első fordulót szeptember 14-15-én rendezik, a mérkőzéseket minden esetben szerdán és csütörtökön játsszák. A csoportok első hat helyezettje jut tovább, az első és a második közvetlenül a negyeddöntőbe, a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik pedig a rájátszás első fordulójába. A négyes döntőt jövőre is a kölni Lanxess Arénában rendezik.

Az ukrajnai háború miatt az orosz Csehovszkije Medvegyi és a fehérorosz Meskov Breszt nem indulhat az európai kupaporondon, az ukrán Motor Zaporizzsja pedig a német másodosztályban szerepel majd, és a BL helyett az Európa-ligában indul. A kétszeres BL-győztes északmacedón Vardar Szkopjét anyagi okok miatt kizárták.

A csoportok A csoport: Telekom Veszprém (magyar), Paris Saint-Germain (francia), SC Magdeburg (német), GOG Gudme (dán), Porto (portugál), Orlen Wisla Plock (lengyel), Dinamo Bucuresti (román), PPD Zagreb (horvát) B csoport: Pick Szeged, Barcelona (spanyol), Lomza Industria Kielce (lengyel), HBC Nantes (francia), THW Kiel (német), RK Celje PL (szlovén), Aalborg HB (dán), Elverum HB (norvég)

Szikora az FTC, Korsós a Győr ellen játszhat

Sorsoltak a női mezőnyben is: a Ferencváros a Szikora Melindát foglalkoztató német bajnok Bietigheimmel, a Győr pedig Korsós Dorina csapatával, a román bajnok Rapid Bucuresti-tel is azonos csoportba került.

A 32-szeres válogatott kapus Szikora Melinda 2013 és 2019 között bajnoki címet és Magyar Kupát is egy-egy alkalommal nyert a Ferencváros színeiben. Jelenlegi együttesével az előző idényben a bajnokságban, a Német Kupában és az Európa Ligában is veretlenül győzött.

A háromszoros válogatott balszélső, Korsós Dorina 2011 és 2017 között volt a Győri Audi ETO KC játékosa, így ötszörös bajnoknak, ötszörös Magyar Kupa-győztesnek, illetve háromszoros BL-aranyérmesnek mondhatja magát.

A címvédő norvég Vipers Kristiansand az FTC csoportjába került, így a magyar fővárosba visszatért Tomori Zsuzsanna pályára léphet előző idénybeli csapattársai ellen is.

Az első fordulót szeptember 10-11-én rendezik, a mérkőzéseket minden esetben szombaton és vasárnap játsszák. A csoportok első hat helyezettje jut tovább, az első kettő közvetlenül a negyeddöntőbe, a harmadik, a negyedik, az ötödik és a hatodik pedig a rájátszás első körébe. A négyes döntő jövőre is a budapesti MVM Dome-ban lesz.

Aháború miatt az orosz Rosztov-Don és a CSZKA Moszkva nem indulhat.