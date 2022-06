A férfi kézisek BL-döntője is büntetőkkel dőlt csak el

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája döntőjét hetesekkel nyerte meg a Barcelona vasárnap este a Kielce ellen.

Óriási tempót diktált a címvédő és kisvártatva háromgólos előnybe került, amit félidőre csak egy találatra olvasztottak a lengyelek. Térfélcsere után elképesztően izgalmassá vált a finálé,

a második 30 percben nem volt olyan pillanat, hogy bármelyik csapat egynél több góllal vezessen.

A Kielce feltámadását mutatja, hogy a második félidőben nyolcszor is vezetett, míg a Barca hatszor került előnybe. Ennek ellenére a katalánoknak állt a döntő a hajrában, ám Artszem Karalek az utolsó percben egalizált. Jöhetett a hosszabbítás, ám ez is 4-4-re végződött, ezért aztán a bronzmeccshez hasonlóan a fináléban is hetesekkel kellett győztest hirdetni.

A Barcelona öt dobója közül senki sem hibázott és mivel a Kielcéből harmadikként odaálló Alex Dujshebaev lövését kivédte Pérez de Vargas. Ezzel nyerte meg a BL-t a Barca. A férfi BL-ben legutóbb a már nem létező spanyol Ciudad Real tudta megvédeni címét, de miután a 2008-as sikerét egy idénnyel később megismételte, bevezették a négyes döntős végjátékot, amelyben mostanáig egyetlen csapatnak sem jött összes a címvédés.