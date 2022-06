Nem nyugszik bele büntetésébe a háborús szimbólumot viselő orosz tornász

Korábban a Nemzetközi Torna Szövetség egyéves eltiltással sújtotta Ivan Kuljakot, az orosz sportoló ugyanis miután a dohai világkupaversenyen bronzérmet szerzett korláton, az eredményhirdetésen úgy jelent meg az aranyérmes az ukrán Illija Kovtun mellett, hogy a mellkasán a háborús szimbólummá vált Z betűvel jelent meg. Mindemellett arra is kötelezték, hogy adja vissza az érmét és a pénzdíjat, valamint fizessen be kétezer svájci frankot, ami az eljárást fedezi.

Kuljaknak a határozat kézhezvételétől számítva 21 napja volt megfellebbezni az etikai bizottság döntését, az Inside the Games cikke szerint pedig meg is tette, mindezt az orosz szövetség elnöke is megerősítette a TASZSZ hírügynökségnek.

Korábban már több orosz sportoló pártolta nyíltak az Ukrajna ellen folytatott háborút, az úszó Jevgenyij Rilovot pedig el is tiltotta kilenc hónapra a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezet, a FINA.

Russian gymnast Ivan Kuliak wearing the “Z” pro-invasion symbol on his shirt while sharing a podium with a Ukrainian rival on Saturday.

Kuliak finished third – behind winner Ukraine’s Illia Kovtun in the parallel bars at a World Cup event in Doha. pic.twitter.com/evtG1iEBgq

— Megha Mohan (@meghamohan) March 6, 2022