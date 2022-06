Nem akar huligánbulikban részt venni, kilép a bajnokságból a Partizan

Váratlan és kemény döntést hozott a BC Partizan férfi kosárlabdacsapata, amely a huligánok sorozatos botrányai miatt úgy döntött, nem fejezi be a hazai bajnokságot.

A csapat befejezte a 2021-22-es szezont, és nem vesz részt a szerb liga rájátszásában. Ezt a döntést az ABA Liga döntőjében történtek után hoztuk meg

– írta közleményében a klub.

A volt jugoszláv tagállamok legjobb csapatai által működtetett sorozat fináléjába a másik belgrádi csapat, a Crvena zvezda jutott be, és végül 3-2-re meg is nyerte. A mérkőzések mindegyike botrányos körülmények között zajlott, megdobálták a játékosokat, a bírókat, akadtak félbeszakadt mérkőzések is, de még a lelátót is ki kellett olykor üríteni.

„Mind az öt meccsen olyan incidensek történtek, amelyek veszélyeztették a játékosok és az edzők biztonságát. Ezzel a szerb kosárlabda megszégyenült az egész világ előtt. A Partizan végig önkritikát gyakorolt, mind Ostoja Mijailovic elnök, mind Zeljko Obradovic vezetőedző nyilvánosan kritizálta a lelátókon lévő felelőtlen személyeket a viselkedésük miatt. Sajnos a kritikák nem vezettek eredményre” – olvasható.

A vezetőség azt írta, a Partizan nem akar huligánbulik résztvevője lenni.

„Hazánk megmutatta, hogy képes élvonalbeli sportesemények lebonyolítására. Jó példa volt erre a nemrégiben rendezett Euroliga Final Four, amelyen egyetlen incidens sem történt. Következtetés: Igen, megoldható!” – vonta le a konklúziót.

A szerb Kurir szerint komoly szankciók elé néz a klub, amelyet akár a harmadosztályba is visszasorolhatnak.

Meg kell várni, hogyan reagál a Szerb Kosárlabda Liga, mert Jugoszlávia felbomlása óta nem jegyeztek fel ilyet

– írta a lap.