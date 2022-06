Zverevet kerekesszékben vitték be az öltözőbe, Nadal döntős a Garroson

Rafael Nadal jutott elsőként fináléba a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyéni versenyében, mivel Alexander Zverev a második szett végén bokasérülést szenvedett és feladta az elődöntőt, írta az MTI.

A szakadó eső miatt bezárt tető alatt játszották a mérkőzést, amelyen Zverev egyből el tudta venni ellenfele adogatását, de Nadal 4:4-nél utolérte német riválisát. A játékrész végül – hárított játszma- és bréklabdák után – rövidítésben dőlt el, amiben a torna tizenháromszoros bajnoka 2-6-ról fordítva, a hatodik szettlabdáját egy fantasztikus elütéssel kihasználva bizonyult jobbnak.

You played like a champion today @AlexZverev 👏 #RolandGarros pic.twitter.com/qgSIktnMjI

Sport can be so cruel 💔

A második etapban adogatóként mindkét játékos szenvedett: úgy jutottak el 5:5-ig, hogy mindketten négyszer brékeltek. Két játékkal később, amikor a 36. születésnapját éppen pénteken ünneplő Nadal kiharcolta az újabb rövidítést,

Zverev jobb bokája egy csúszásnál aláfordult, a német játékos pedig fájdalmasan kiabálva elterült a földön.

Damn man…. such a good match be sad if this ends it….#RolandGarros #Zverev #Nadal pic.twitter.com/72QzNplqp4

— Unholy Stables (@UnholyStable) June 3, 2022