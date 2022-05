Kimi Räikkönen a NASCAR-ban ül újra versenyautóba

A Trackhouse Racing NASCAR-csapat bejelentette, hogy Kimi Räikkönen is elvállalt egy versenyt a szezonban.

A finn közönségkedvenc 2021-ben végleg befejezte pályafutását a Formula-1-ben, ráadásul 2007-es világbajnoki címe óta senki más nem aratott vb-győzelmet a Ferrarival. A csütörtöki bejelentés szerint Räikkönen csak az amerikai Watkins Glen-i versenyen áll rajthoz a csapattal, az idény többi részében szimulátoron segíti majd a munkát.

