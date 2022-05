Zverev és a spanyol csodatini is a sírból hozta vissza a meccsét

Alexander Zverev és Carlos Alcaraz is meccslabdát hárítva tudott továbbjutni a Roland Garros második fordulójában, míg Novak Djokovic könnyedén hozta a meccsét szerdán.

A harmadik kiemelt Zverev az argentin Sebastián Báezzel játszott, aki az idei salakszezonban jó formában van, idén ugyanis már két döntőt is játszott. Most is jól játszott, az első két szettet nyerte, ezután viszont kettőt tükörsimán Zverev hozott. A döntő játszmánál 5:4-nél volt két meccslabdája is, de a német sztárjátékos nem engedett neki és a rövidítésben 8-1-re nyert az olimpiai bajnok.

Ha Báeznek jó szezonja van, akkor mit mondjon a 19 éves Alcaraz, aki idén már nyert Rióban, Miamiban, Barcelonában és Madridban is egy tornát?! Ezek után az egyik esélyessé emelkedett a Garroson is, de erről nem szóltak Albert Ramos-Vinolasnak, aki az első simán elveszített játszmát követően 7:6-ra és 7:5-re nyert két szettet. Ramosnak is adódott meccslabdája a negyedik játszmában 5:4-nél, de Alcaraz észnél volt és egyenlíteni tudott, majd a döntő szettben 3:0-ról fordított és behúzta a meccset.

Ehhez képest Djokovicnak nem volt nehéz dolga, a szerb világelső a szlovák Alex Molcan ellen két simán nyert szett után rövidítésben nyerte a harmadik játszmát.

Eredmények – Roland Garros, 2. forduló (a 32 közé jutásért) Alcaraz (spanyol, 6.) – Ramos-Vinolas (spanyol) 6:1, 6:7 (7-9), 5:7, 7:6 (7-2), 6:4

Djokovic (szerb, 1.)-Molcan (szlovák) 6:2, 6:3, 7:6 (7-4)

A. Zverev (német, 3.)-Baez (argentin) 2:6, 4:6, 6:1, 6:2, 7:5

Auger-Aliassime (kanadai, 9.)-Ugo (argentin) 6:0, 6:3, 6:4

Norrie (brit, 10.)-Kubler (ausztrál) 6:3, 6:4, 6:3

Schwartzman (argentin, 15.)-Munar (spanyol) 2:6, 6:7 (3-7), 6:2, 6:2, 6:2

Hacsanov (orosz, 21.)-Dellien (bolíviai) 4:6, 6:4, 7:6 (7-1), 6:3

Isner (amerikai, 23.)-Barrere (francia) 6:4, 6:4, 3:6, 7:6 (7-5)

van de Zandschulp (holland, 26.)-Fognini (olasz) 6:4, 7:6 (7-2), 3:2-nél Fognini feladta.

Zapata (spanyol)-Fritz (amerikai, 13.) 3:6, 6:2, 6:2, 6:3

Bedene (szlovén)-Cuevas (uruguayi) 4:6, 6:4, 7:6 (7-5), 6:4

Krajinovic (szerb)-Gojo (horvát) 7:6 (7-5), 6:2, 5:7, 6:1

Nakashima (amerikai)-Griekspoor (holland) 7:6 (8-6), 6:4, 6:2