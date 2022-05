Csúszott a hokimeccs vége, mert az egyik játékos idegből beverte a plexit

Ritkán látható jelenettel zárult a tamperei jégkorong-világbajnokság A csoportjának zárófordulója.

Szlovákia meghökkentően simán, 7-1-re intézte el Dániát, de nem emiatt cikkeztek róla a legtöbbet. Másfél perccel a találkozó vége előtt ugyanis a 6-1-es vereség miatt érthetően frusztrált Markus Lauridsen agya elborult és idegességében az ütőjét a plexibe verte. Az üveg megsérült, így aztán hosszasan javítani kellett a pályamunkásoknak, hogy biztonságosan befejezhető legyen az egyébként már eldőlt meccs.

Lauridsen takes out his frustration on the glass.

So, with very little time on the clock, they’re fixing the glass. #IIHFWorlds pic.twitter.com/wKKT9h25JS

— Steven Ellis (@StevenEllisTHN) May 24, 2022