Visszalépett a hokivébé rendezésétől Magyarország

A Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) bejelentette hivatalos honlapján, hogy visszalépett a magyar szövetség (MJSZ) az elit világbajnokság megrendezésétől.

A magyar szövetség már hétfőn bejelentette, hogy nem kapta meg az állami garanciákat, de kategorikusan még nem zárta ki a rendezés lehetőségét. Az IIHF keddi közleményéből azonban kiderült, hogy csak Finnország és Lettország közös pályázata maradt versenyben.

Tampere🇫🇮 & Riga🇱🇻 have applied to co-host the 2023 #IIHFWorlds.

Hungary and Slovenia have withdrawn their bid, and Switzerland🇨🇭 is the only bid for 2026.

More: https://t.co/0GpcmZC1Se@leijonat @lhf_lv pic.twitter.com/hCutrofhhL

— IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2022