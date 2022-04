Meghalt a kanadai jégkorong Szőke Démonja

Hetvenéves korában pénteken meghalt Guy Lafleur, az NHL-ben szereplő Montreal Canadiens legendás jégkorongozója. Halálának okát nem közölték, de Lafleur 2019 óta tüdőrákkal küzdött.

A Virág és Szőke Démon becenévvel illetett szélső 14 szezont játszott a Montreal csapatában (1971-1985), ötször (1973, 1976, 1977, 1978, 1979) nyert Stanley Kupát. 1977-ben a rájátszás legértékesebb játékosa lett (Conn Smythe-trófea), háromszor (1976, 1977, 1978) érdemelte ki a szezon során a legtöbb pontot szerző játékosnak járó Art Ross-trófeát.

Ő volt a liga történetének első játékosa, aki 1974 és 1980 között hat egymást követő szezonban több mint 50 gólt és 100 pontot szerzett.

„Nem kellett látni Guy Lafleur nevét és számát a mezén, amikor nála volt a korong. Lendületes és összetéveszthetetlen alakját bárki felismerte a Montreal Forum jegén, hosszú, szőke tincsei lobogtak mögötte, miközben egy újabb korongot készült ellőni a tehetetlen kapus mellett” – írta róla Gary Bettman, az NHL vezetője.

Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, a Canadiens szurkolója azt mondta, Lafleurt senki máshoz nem lehet hasonlítani.

Guy Lafleur, or “The Flower,” was unlike anyone else on the ice. His speed, skill, and scoring were hard to believe. A record-setter and a five-time Stanley Cup champion, he inspired countless Quebecers, Canadians, and hockey fans around the world. We’ll miss you, Number 10.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 22, 2022