Kötelező tananyag lehetne a veszprémi kézis BL-gólja

A Telekom Veszprém 40-39-re nyert a Paris Saint-Germain otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó mérkőzésén, csütörtökön. Petar Nenadic kilenc gólt is szerzett, több közülük látványos volt, de a legnagyobbat talán az szólt, amikor ellopta a labdát, majd kapásból átívelte a pályát és az üres kapuba talált.

More Nenadic magic, or: always keep in mind where the opponents’ goal is. Stunning! 🔥@telekomveszprem @psghand #ehfcl #MOTW #showtimeforMOTW pic.twitter.com/mZid4CrmiE

— EHF Champions League (@ehfcl) March 10, 2022