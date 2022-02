Magyarország első hódeszkás olimpikonja nagy esés után mutatta be a legjobb trükkjét

Kozuback Kamilla a 17. helyen végzett a big air szám hétfői selejtezőjében a pekingi téli olimpián, így nem jutott be a keddi 12-es döntőbe.

Magyarország első hódeszkás olimpikonja három ugrást mutatott be, elsőre egy hátrafelé végrehajtott kétfordulatost (backside 720 weddle) hajtott végre, erre 51,50 pontot kapott, amivel a 14. helyen állt. Másodjára is hátra duplával próbálkozott (cab double underflip), ám a landolásnál a deszka a lejtő irányára merőlegesen csapódott be, ezért elesett és hason csúszott lefelé. Ezért pontszáma 5,50 lett, ebben a körben a legalacsonyabb. Két menet után így a 25. volt. Zárásként még bátrabban ment, dupla hátra szaltót ugrott (cab double underflip weddle), de mivel nem fogta meg ugrás közben a deszkáját, ezért 59 pontot kapott.

Így a pontszámból kikerült a második ugrása, összesen 110,50 pontja lett, amivel a 17. helyen zárt. A továbbjutást érő 12. helyhez ezúttal 127,50 pontra volt szükség.

Nagyon örülök, hogy a harmadik ugrásom jól sikerült, de lehet még tovább fejleszteni, nehezíteni. A második ugrásomnál túl hamar jöttem ki az ugratóból, ezért nem volt elég lendületem, és a deszkát nem tudtam a lejtőre tenni. Nagyszerűen éreztem magam az olimpián, hihetetlen, hogy mindhárom számban indulhattam, de félcsőben és a big airben további komoly edzésékre lesz szükség

– mondta az MTI-nek Kozuback, akire két hét múlva Svájcban a junior világbajnokság vár.

A 17 esztendős snowboardos eredetileg félcsőben jutott kvótához, amelyben 19. lett Pekingben, míg előtte slopestyle-ban is szerepelhetett, mert egy japán versenyző sérülése miatt bekerült a mezőnybe. Csakhogy a veszélyes pályán csupán néhány órát gyakorolhatott, így aztán múlt szombaton 28. helyen végzett. Kozuback big airben eredetileg nem szerzett kvótát, ám vasárnap kiderült, hogy visszalépés és sérülés miatt szerepelhet.