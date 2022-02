„Szörnyen érzem magam” – bevállalós pályát akart, megint kiesett a kétszeres olimpiai bajnok

Óriási meglepetésre a szám egyik legnagyobb favoritja, Mikaela Shiffrin kiesett a női műlesiklók első futamában a pekingi téli olimpián.

A sportág jelenlegi legnagyobb sztárja, a kétszeres olimpiai bajnok Shiffrin a pálya elején rontott, és így nem tudta befejezni a futamot. A 26 éves Shiffrin számára eddig csalódás az olimpia, hiszen korábban óriásműlesiklásban is kiesett.

A kiesése után Shiffrin összetörve üldögélt a havon, majd később azt nyilatkozta, szörnyen érzi magát.

„Már a rajttól nagyon meg akartam nyomni a futamot, a lehető legbevállalósabb módon szerettem volna végigmenni a pályán, mert tudtam, hogy az a leggyorsabb is egyben. Ez van” – nyilatkozta Shiffrin.

Az amerikai klasszist két honfitársnője is vigasztalta a Twitteren, a négyszeres olimpiai bajnok tornász, Simone Biles egyszerűen csak szíveket posztot, ezzel jelezve együttérzését,

míg a 2010-es vancouveri olimpián lesiklásban győztes Lindsey Vonn azt üzente Shiffrinnek, hogy emelje fel a fejét, mivel a mostani kiesése nem teszi semmissé a korábbi eredményeit.

Gutted for @MikaelaShiffrin but this does not take away from her storied career and what she can and will accomplish going forward. Keep your head high ❤️ pic.twitter.com/fSgqSii0JA

— lindsey vonn (@lindseyvonn) February 9, 2022