Djokovic már elvileg koronavírusos volt, amikor még eseményekre járt

Novak Djokovic egy hotelben várja a döntést, hogy most végül is indulhat-e az év első Grand Slam-tornáján, az Australian Openen, vagy sem. A szerb világelső különengedélyt kapott a szervezőktől, elindult Ausztráliába, de a reptéri belépéskor megvonták tőle a vízumát. Az ügyvédei több nap után jelezték, hogy a teniszező december 16-án pozitív koronavírustesztet produkált, azért nem oltatta be magát és kapta meg a különengedélyt az AusOpen-induláshoz.

Ez az új információ azonban új kérdéseket vet fel.

Djokovic közösségi oldalaira ugyanis 17-én kerültek ki képek, amikor maszk nélkül vett részt egy eseményen, melyen egy névre szóló bélyeget vett át. Az átadó egy nappal korábban, vagyis a pozitív mintavétel napján volt.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021