Rengeteg hiányzója ellenére is nyert a Fradi a kézi-BL-ben

A Ferencváros házigazdaként 26-22-re legyőzte a Buducnost Podgorica csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének kilencedik fordulójában, szombaton Érden. Az FTC október végén 30-26-ra nyert montenegrói ellenfele otthonában.

A házigazdáktól Kovacsics Anikó sérülés, Csiszár-Szekeres Klára, Angela Malestein, Julia Behnke és Alicia Stolle betegség miatt hiányzott, ezért csak 11 mezőnyjátékost tudtak benevezni. A vendégek keretében többek között Tatjana Brnovic, Nikolina Vukcevic és Valerija Maszlova sem szerepelt.

Eleinte felváltva estek a gólok, mert egyik csapat sem védekezett hatékonyan, majd 8-7-es állást követően Bíró Blanka egyre jobban védett, erre alapozva Emily Bölk vezérletével fokozatosan növelte előnyét a Ferencváros. Az első félidő hajrájában remekelt a magyar bajnoki címvédő, Szucsánszki Zita irányításával 4-0-s sorozatot produkált, így a szünetben már 18-11-re vezetett.

A második felvonást a Buducnost kezdte jobban, de ez csak arra volt elég, hogy 20-16-ra felzárkózzon. Elek Gábor vezetőedző időt kért, a folytatásban csapata ismét eredményesebben támadott és jobban védekezett, ennek köszönhetően 25-17-nél a 47. percben eldőlt a meccs. A folytatásban visszaesett a színvonal, mindkét csapaton meglátszott a tartalékos összetétel miatti fáradtság, a montenegróiak egy 5-1-es szériával zártak, de a magabiztos FTC-siker nem forgott veszélyben.

