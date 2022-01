Fellélegezhetnek a koronavírus sújtotta kéziválogatottak, enyhített az EHF

Szerdán még úgy tűnt, az Európa Kézilabda Szövetség szigorú Covid-protokollja miatt sok válogatott nehéz helyzetbe kerül a jövő csütörtökön rajtoló magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokságon.

Az EHF addigi előírása szerint a koronavírussal megfertőzött játékosok a pozitív minta után 14 nappal vehettek volna csak részt a tornán. Az Eb-n megfertőződöttekre 10 nap karantén várt volna.

A szövetség csütörtökön közleményt adott ki, amelyben azt írta, a legújabb közegészségügyi ajánlásokon alapuló módosításokat léptetett életbe.

Ez azt jelenti, hogy öt napra csökkent a kötelező karantén a csapatküldöttség tagjaira, azaz a játékosokra és az edzői stábra, ezt követően két egymást követő PCR-tesztnek negatívnak kell lennie, hogy a fertőzött személy ismét az Eb teljes jogú tagja lehessen.

Az első PCR-tesztre a fertőzés észlelését követő ötödik napon kerülhet sor, a két teszt között legalább 24 órának kell eltelnie.

A szabályok ezen felül lehetővé teszik, hogy komoly indokkal és a versenyigazgatóság beleegyezésével a tavaly benevezett 35 fős bő keretből is lehet válogatni.

The European Handball Federation has updated the hygiene for the Men’s #ehfeuro2022, reducing the mandatory quarantine following an infection with Covid-19 https://t.co/K86DwhHbBa

— EHF (@EHF_Activities) January 6, 2022