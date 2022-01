Előbb elütötte az egyik motorost a Dakar-rali versenyzője, majd elhajtott

A Dakar-rali rajongói egy emberként szidják a 2009-es győztest, Ginier de Villierst, aki rendkívül életveszélyes és bunkó manőverrel tűnt ki az idei mezőnyből.

A Toyotában ülő versenyző nemes egyszerűséggel hátulról belement César Zumaránba, majd miközben a chilei mutatta De Villiersnek, hogy nincs jól és a motora is útban van. Ennek ellenére a dél-afrikai egyszerűen elhajtott.

Giniel de Villiers has 'only' been penalised 5 minutes after knocking down Chilean biker Cesar Zumaran and not stopping to check if he's okay.

Video courtesy: @francetvsport#Dakar2022 #seanknows pic.twitter.com/hJ9U7OUpPN

