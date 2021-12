Gerwyn Price a darts-vb azonnali elhalasztását követeli

Szerdán újab koronavírus-eset látott napvilágot a darts-világbajnokságon. Ezúttal Dave Chisnall tesztje lett pozitív, így az angol visszalépett a szerdai, Luke Humphries elleni meccse előtt – közölte a vb honlapja. Korábban Vincent van der Voort, majd Michael van Gerwen is visszalépett, miután neki is pozitív lett a koronavírustesztjük, sőt, egy harmadik holland, Raymond van Barneveld ugyan december 23-án még kikapott 3-1-re Rob Crosstól, így kiesett, ám utána ő is koronavírus-pozitív lett.

Leginkább a háromszoros holland világbajnok, Michael van Gerwen hangoskodott eddig sporttársai – hiszen akik visszaléptek pénzdíjat sem kapnak – és saját maga védelmében, igaz, a „nem tudom hol kaphattam el a vírus” meséjét elég gyorsan ellene fordította a brit sajtó.

Az újabb eset után azonban a holland mellett, aki csak „nagy koronabombának” titulálja a tornát, már a PDC-világelső Gerwyn Price is felemelte a hangját.

Price pedig még versenyben van, az esti programban Dirk van Duijvenbode-bal (holland, 17.) meccsel a nyolcaddöntőben, ám mégis azt mondta, hogy a verseny a heti visszalépések miatt teljesen „leértékelődött”, ezért követeli az esemény teljes lemondását.

„Most ez a verseny leértékelődött. A legjobbakkal kell játszanom, hogy a legjobb legyek. Egyszerűen rosszul érzem magam, amiért ezeknek a remek játékosoknak ki kell állniuk a Covid miatt” – írta keddi Instagram-sztorijában. A dailymail.co.uk szerint szerdán már azt posztolta 141 ezer követőjének: