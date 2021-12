Ők azok a kiváló magyar sportemberek, akik elhagytak minket 2021-ben

Azokra a remek olimpikonokra, világ- és Európa-bajnokokra, labdarúgókra, sportemberekre emlékezünk, akik életükben sok örömet szereztek a szurkolóknak. Nyugodjanak békében.

Január:

2021. 01. 03.

Ludasi Róbert kenu mesteredző 68 évesen, tragikus hirtelenséggel hunyt el. Tanítványa volt az utóbbi három évtized szinte összes sikeres magyar kenusa, a fiatalon elhunyt kétszeres olimpiai bajnok Kolonics György, valamint Horváth Csaba, Kozmann György, Kiss Tamás, Csabai Edvin és több más világbajnok versenyző is.

2021. 01. 04.

Életének 71. évében rövid és súlyos betegség következtében elhunyt Rónaszéki András, a Magyar Erőemelő Szövetség elnöke. Rónaszéki András 1968 óta foglalkozott erőemeléssel, utoljára 1978-ban versenyzett, majd nemzetközi elsőosztályú bíróként tevékenykedett. A magyar sportági szövetséget annak megalakulása, 1996 februárja óta vezette, irányítása alatt 129 világ- és Európa-bajnoki címet nyertek a magyar versenyzők.

2021. 01. 12

Árok Ferenc a világ legismertebb vajdasági fociedzője volt. A magyarkanizsai születésű szakember a Novi Sadnál minden idők legfiatalabb edzője volt, ám legnagyobb eredményeit Ausztráliában érte el. A kontinens öt csapatát, sőt a válogatottat is irányította, egyik leghíresebb húzása volt Mark Schwarzer mélyvízbe dobása. Halálhíréről az ausztrál szövetség is megemlékezett. 89 évet élt.

2021. 01. 30.

Hosszú betegség után életének 78. évében meghalt Csatári József, olimpiai bronzérmes, kétszeres világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó. Csatári József 1959-ben kezdett el birkózni a Kinizsi Húsos csapatában, a felnőtt válogatottban 1963-ban mutatkozott be, majd miután az 1964-es tokiói olimpiára nem utazhatott, klubot és fogásnemet váltott. A Budapesti Honvédnál a berlini olimpia bajnoka, Kárpáti Károly lett az edzője, irányításával 1968-ban a mexikóvárosi játékokon a szabadfogásúak 97 kg-os kategóriájában bronzérmes lett. Négy évvel később Münchenben ugyancsak bronzérmet szerzett, ám ezúttal már a 100 kg-os súlycsoportban. Kétszeres vb-ezüstérmes, egyéniben tizenkilenc, csapatban pedig huszonegy magyar bajnoki címet szerezett. 1975-ben vonult vissza.

Február:

2021. 02. 03.

63 évesen elhunyt az olimpiai és Európa-bajnoki ezüstérmes mellúszó, Vermes Albán. Ő volt az első, nemzetközileg is kiváló eredményeket elérő magyar férfi mellúszó, aki 1976 és 1984 között egymás után nyolcszor volt bajnok 200 méteren. 1978-ban hatodik lett a vébén, majd az 1980-as moszkvai olimpián ezüstérmes lett 200 mellen a szovjet Robertas Zulpa mögött. 1983-ban az Eb-n is szerzett egy ezüstérmet, majd egy évvel később visszavonult, miután a magyar sportolók a kommunista blokk bojkottja miatt nem vehettek részt a Los Angeles-i olimpián. Az élsport mellett közgazdász diplomát szerző sportolót 2016-ban beválasztották a Magyar Úszó Hírességek Csarnokába.

2021. 02. 16.

58 éves korában meghalt Turu István, háromszoros magyar bajnok ökölvívó, aki az 1988-as szöuli olimpián kilencedik lett a 60 kilogrammos súlycsoportban. Turut 2008-ban nevezték ki a magyar ökölvívó-válogatott keretedzőjének, és később kiemelt állami edző státuszt kapott a Magyar Olimpiai Bizottságtól. A koronavírus győzte le.

Március:

2021. 03. 13.

Meghalt Lövei László kosárlabda-játékvezető. A magyar bíró 2017-ben ismertté vált Magyarországon, miután március hatodikán egy Budafok-Göd találkozón a második negyedben megmentette az összeeső Vajda Péter életét. A gödi játékost szívmasszázsban és befúvásos lélegeztetésben részesítette, a mentők szerint enélkül nem sikerülhetett volna a defibrillátorral való újraélesztés. Tettéért Életmentő oklevelet is kapott. Lövei László a Budapest Baptista Gimnázium tanáraként, majd igazgatóhelyettesként 2015-ben szerzett NBI-es kerettagságot, és 2018-ban a női NBI A csoportban is bemutatkozott játékvezetőként.

2021. 03. 17

Király Ferenc, a Szombathelyi Haladás egykori játékosa 68 évet élt. Halálhírét a fia, a 108-szoros magyar válogatott Király Gábor jelentette be. Király Ferenc 1970 januárjában a Szombathelyi Spartacusból került a Haladáshoz, az élvonalban 1970. augusztus 9-én, a Pécsi Dózsa ellen mutatkozott be. 1970 és 1984 között volt a szombathelyi csapat játékosa volt. 1975-ben Magyar Népköztársasági Kupa-döntőben szerepelt a csapattal, ahol ezüstérmes lett – és a Haladással indulhatott a Kupagyőztesek Európa Kupájában. A kiváló középpályás tagja volt a Haladásra épülő, 1983-ban az indiai Nehru-kupán győztes magyar olimpiai válogatottnak. Összesen 260 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen szerepelt a szombathelyi csapatban és 30 gólt szerzett.

2021. 03. 19.

84 éves korában meghalt Jenei István, KEK-ezüstérmes labdarúgó. A balhátvéd 1954-ben kezdett futballozni a Váci Petőfiben. 1961-ben az MTK játékosa lett, így tagja lehetett az 1964-ben a KEK-döntőig jutott csapatnak. Mind a 11 mérkőzésen pályára lépett, és a döntő mérkőzéseken is játszott.

2021. 03. 29.

Magos Gyula 1979-ben, a Volán játékosaként mutatkozott be az élvonalban, majd 1983-ben a Vasasba igazolt. A csatár az angyalföldi klubbal a bajnokság 6. helyét szerezte meg, majd visszatért az időközben az NB I-ből kiesett Volánhoz. Az első osztályban összesen 88 mérkőzésen szerepelt és 26 gólt szerzett. 66 évesen halt meg.

Április:

2021. 04. 07.

Kiss Antal sokszoros magyar bajnok, olimpiai ezüstérmes atléta, gyalogló 85 éves korában hunyt el. Az összesen tizenegyszeres magyar bajnok – ötször egyéniben és hatszor csapatban – gyalogló a magyar válogatott szerelését 1961-től tizenkilencszer húzhatta magára.

2021. 04. 09.

56 éves korában elhunyt az olimpiai bajnok sportlövő, a magyar szövetség alelnöke, Igaly Diána. Minden idők egyik legeredményesebb magyar sportlövője, skeetben 2004-ben olimpiai bajnok, négy évvel korábban bronzérmes lett. A világbajnokságokon egyéniben és csapatban két-két aranyérmet szerzett, az Eb-ken pedig öt aranya volt (négy csapatban, egy egyéniben). Összességében vébén 11, Eb-n pedig 13 alkalommal állt dobogóra.

2021. 04. 24.

Hetvenhat éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója. A világbajnok, 34-szeres magyar bajnok tájfutó pályafutása befejezése után rendkívül sokat tett a magyar futó, kocogó mozgalomért, az egészséges életmód elterjedéséért.

Kapcsolódó Monspart Sarolta: Hat napig kitartóan meneteltem a halál felé Monspart Sarolta, akit nemrég A Nemzet Sportolójának jelöltek, már nem törekszik a győzelemre a jó istennel vívott versenyében. Szeretne vele döntetlenben kiegyezni még pár évre. A világbajnok tájfutónő a fél országot megmozgatta. 76 évnyi sport és élettörténet.

Május:

2021. 05. 08.

Autóbalesetben életét vesztette Laczkó Georgina, Pest megyei játékvezető.

2021. 05. 20.

65 éves korában meghalt Puhl Sándor. A világ legjobbjának is megválasztott játékvezető Miskolcon született, a futballbírói vizsgát 15 évesen tette le. Az MLSZ 140 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 1988-tól tartotta nyilván a nemzetközi keretében. Pályafutása csúcsaként 1994-ben ő vezette a Brazília-Olaszország (0-0) világbajnoki döntőt.

Kapcsolódó Vezette: Puhl – történetek a mesteri bíró pályafutásából Szerencsés ember vagyok: a 65 évesen elhunyt Puhl Sándor játékvezető szinte valamennyi nagy mérkőzésén jelen lehettem.

2021. 05. 07

Gömöry Pál vitorlázó, aki 1968–1985 között több hajóosztályban is a válogatott keret tagja volt, 85 éves korában hunyt el. A civil életben vegyészként és az ELTE TTK egyetemi adjunktusaként dolgozó, többszörös Pro Universitate-díjas feltaláló az 1968-as mexikóvárosi olimpián Izsák Szabolccsal a 21. helyen végzett repülő hollandiban. Több Európa-bajnokságon is képviselte hazánkat, összesen tizenegyszeres magyar bajnok, és 1989-ben megnyerte a Kékszalag-versenyt is.

Június:

2021. 06. 13.

74 éves korában meghalt Konrád János válogatott labdarúgó. A Pécsi Dózsa hátvédje 1970-ben öt alkalommal szerepelt a válogatottban. Négyszeres ifjúsági válogatott (1964–65), ötszörös utánpótlás válogatott (1967–68) volt.

2021. 06. 22.

Hegedűs Viktor Marcell az NB III-ba idén felkerült Andráshida FC első, nyári átmozgató edzésén rosszul lett és összeesett a gyepen. A mentő megérkezése után az orvos sokáig küzdött a fiatal játékos életéért, de sajnos hiába. 19. életévében járt.

Július:

2021. 07. 10

70 éves korában meghalt Varga Sándor labdarúgó-játékvezető. 1989-től a hazai bajnokik mellett egy nemzetek közötti válogatott, valamint több UEFA-kupa, Kupagyőztesek Európa-kupája és UEFA-Bajnokcsapatok Európa Kupája klubmérkőzést vezetett, vagy közreműködő társának partbíróként, illetve negyedik bíróként segített.

Augusztus:

2021. 08. 12.

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Vigh Melinda, világbajnoki ezüstérmes paramászó. A 39 éves sportolónő a bajorországi Berchtesgaden mellett emelkedő Watzmann csúcsgerincéről zuhant a mélybe. A Németországban élő magyar sportolónő 2016 óta vett részt parasportolók számára kiírt sportmászó versenyeken, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a sportmászás, a parasport népszerűsítésében. Ezüstérmet szerzett a 2016-os és a 2018-as IFSC paramászó-világbajnokságokon, majd 2019-ben ehhez gyűjtött még egy bronzérmet is. Utolsó nemzetközi versenyén, a 2021 júniusában rendezett IFSC Paramászó Világkupán Innsbruckban második lett.

2021. 08. 13

Rövid, súlyos betegség után 56 éves korában meghalt a DVSC kétszeres EHF Kupa-győztes átlövője, Jeddi Mária. A Manyi becenévre hallgató kézilabdázó igazi klublegendának számított Debrecenben: kétszer nyert a csapattal EHF Kupát, 356 tétmeccsen 1492 gólt szerzett, ezzel harmadik a DVSC örökranglistáján. A magyar válogatottban 65 alkalommal szerepelt, 146-szor volt eredményes címeres mezben.

2021. 08. 14.

Meghalt Novák Gábor. A 86 évet élt kiváló sportember Magyarország első olimpiai érmes kenusa. 1952-ben Helsinkiben állt a dobogó második fokára, amikor C1 tízezer méteren az amerikai Havens mögött ezüstérmet szerzett. Novák öt évvel később, 1957-ben Gentben az 1000 méteres versenyszámban Európa-bajnok lett. Edzőként 1969-ig tevékenykedett, tanítványa volt többek között Vaskuti István olimpiai bajnok is.

Szeptember:

2021. 09. 06.

77 éves korában elhunyt Vass Károly, 115-szörös válogatott kézilabdázó. Vass 1944-ben a ma már Szlovákiához tartozó Ipolyságon született, testvérével, Sándorral az Elektromosban lett befutott játékos. A Tromossal bajnokságot (1969, 1970, 1971) és Magyar Kupát is háromszor (1976, 1980, 1981) nyert. A válogatottal szerepelt az 1972-es (8. hely) és az 1976-os (6. hely) olimpián, míg a világbajnokságokon az 1974-es hetedik hely a legjobb eredménye. Ugyanebben az évben őt választották idehaza a legjobb játékosnak. Az irányító, majd beállós poszton szereplő Vass 43 évesen fejezte be a játékot, de nem szakadt el a sportágtól, volt az Elektromos elnöke, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is.

2021. 09. 20.

81 esztendős korában elhunyt Balogh Károly labdarúgó, edző a Honvéd (1961–1964) és a Videoton (1964–1969) csatára.

2021. 09. 29.

Kiss Attila, a Tiszaföldvár II. megye II-es csapatának játékos-edzője a Lurkó Focimánia elleni bajnoki mérkőzésén még a kispadon ült, azonban a 46 éves sportember este rosszul lett, és tragikus hirtelenséggel elhunyt.

December:

2021. 12. 03.

74 éves korában elhunyt Csorba János labdarúgó. A kiváló hátvéd 1976-ban, első hivatalos mérkőzésén a Kaposvári Rákóczi mezét húzta magára, majd 1983-ban a Vasasba igazolt, ahol 1990-ig 162 mérkőzésen lépett pályára, így tagja volt az 1985-ös Magyar Kupa-győztes csapatnak is.

2021. 12. 16.

Hatvannégy éves korában elhunyt Sári Nándor kajak-kenu mesteredző, a 2000-es sydneyi és 2004-es athéni olimpián győztes férfi kajaknégyes felkészítője, több világ- és Európa-bajnok versenyző, többek között a háromszoros olimpiai bajnok Kammerer Zoltán edzője.

2021. 12. 21.

Súlyos, gyors lefolyású betegség következtében 82 éves korában meghalt dr. Banna Valér, 125-szörös magyar válogatott kosárlabdázó, a PEAC, a Pécsi Postás, a PVSK, majd a Budapesti Honvéd korábbi játékosa, hétszeres bajnok, négyszeres kupagyőztes bedobó.