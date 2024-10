Több tízezres elbocsátási hullám jöhet a győri Audi-gyár tulajdonosánál

A legnagyobb német autógyártó Volkswagen vezetői több alkalommal elmondták, hogy drasztikus átalakítások nélkül nem tudja felvenni a konszern a versenyt a – főleg kínai – konkurenciával, és története során most először akár egy németországi üzemet is bezárhatnak. Hétfőn viszont a konszern szakszervezeti vezetője már arról beszélt, hogy akár három német gyárat is bezárhat a Volkswagen és több tízezer munkahelyet is megszüntethetnek – írja a portfolio.hu.

A Volkswagen német üzemi tanácsának vezetője, Daniela Cavallo szerint a Volkswagen legalább három németországi gyárat akar bezárni. A vezető emellett azt mondta, hogy a megmaradó német gyárakat visszaskálázná a VW. Minden német VW-gyárat érintenek ezek a tervek. Egyik sincs biztonságban –idézi a portál a Bild híradását. (Az Audi autómárka a Volkswagen-cégcsoport része.) Elmondása szerint a Volkswagen teljes részlegeket és területeket szervezne ki vagy helyezne át külföldre. Az egyértelmű szándék, hogy több tízezer munkahelyet szüntessenek meg. Mindenféle munkakörről van szó. Függetlenül attól, hogy ezekhez milyen képesítés szükséges. Tehát itt már egyikünk sem érezheti magát biztonságban! – tette hozzá. A több tízezres létszámleépítés után a maradó VW-munkavállalók számára 10 százalékos bércsökkentést, a következő két évben bérbefagyasztást és a jelenlegi, havi 167 eurós, kollektív bónusz megszüntetését tervezik. Ez mintegy 18 százalékos bércsökkentést jelent. A vezetői szint alatti munkavállalók esetében, akiknek a béréről szintén tárgyalnak az IG Metall szakszervezettel, a bónuszok megszűnnek. A 25 és 35 éves szolgálati idő után járó, egyszeri, jubileumi juttatás intézménye szintén a múlté. Az üzemi tanács vezetőjének megszólalása után egy német kormányszóvivő arról beszélt, hogy számára nem volt ismert a potenciális gyárbezárásokról szóló terv. A német kormány tisztában van a Volkswagen nehézségeivel – közölte egy szóvivő hétfőn, hozzátéve, hogy a kormány szoros kapcsolatban áll az autógyártóval és a munkavállalók képviselőivel. Nem sokkal a hírek megjelenése után a Volkswagen is megszólalt. A gyártó szerint a szerkezetátalakítási intézkedések jelentik az egyetlen módját, hogy a jövőre vonatkozó beruházási terveket a cég saját forrásból finanszírozni tudja. Hozzátették emellett, hogy a vállalat nyár óta világosan kommunikálja, hogy a romló gazdasági helyzet miatt átfogó szerkezetátalakítási intézkedések szükségesek. Az európai autópiac stagnál, és belátható időn belül nem is fog helyreállni – tették hozzá. A VW márka (nem a csoport) összesen tíz gyárat üzemeltet Németországban, ebből hat Alsó-Szászországban, három Szászországban és egy Hessenben található. Soha korábban nem fordult elő olyan, hogy a Volkswagen gyárat zárt volna be Németországban, A Volkswagen nemcsak Németországban készül gyárbezárásokra, hanem más országokban is. Az Audi márka brüsszeli gyárának bezárása egyre valószínűbb, miután a vállalat nem talált megfelelő befektetőt vagy alternatív felhasználási lehetőséget az üzem számára. A gyár bezárása mintegy 3000 munkavállaló elbocsátását jelentheti. Az Audi Hungária Független Szakszervezet elnöke szeptemberben úgy nyilatkozott a 24.hu-nak, hogy a magyar Audi gyárat semmilyen létszámleépítési terv nem érinti.