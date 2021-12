Őrület, mivel készülnek a kézi-Eb-re a horvátok

Megkezdte Európa-bajnoki felkészülésének utolsó szakaszát a horvát férfi válogatott, amely december 29-én Szlovénia ellen játszik barátságos mérkőzést Celjében.

A keret 20 főből áll, hárman azonban csak most csatlakoztak: az RK Zagreb jobbszélsője, Ivan Cupic, illetve a kapus Mate Sunjic (US Ivry) mellett megérkezett Kristijan Pilipovic is.

A 27 éves kapus jelenleg a Kadetten Schaffhausenben véd, a nyártól azonban a lengyel Wisla Plockhoz szerződik. Az ő személye azonban más miatt érdekes: a djakovói születésű sportoló eddig ugyanis az osztrák válogatottban szerepelt.

2015. június 10-én, Spanyolország ellen mutatkozott be, ott volt a 2018-as Európa-bajnokságon és a 2019-es világbajnokságon. Akkor azonban úgy döntött, valóra váltja gyerekkori álmát, és megpróbál bejutni a horvátok keretébe.

Az IHF engedélyt adott a váltásra, de csak január 22-től lesz elérhető a horvátok számára.

„Édesapám Bécsben dolgozott, édesanyám Djakovóban élt. Amikor anya Bécsbe ment és munkát kapott, én is ott jártam iskolába, és elkezdtem kézilabdázni. Öt évig voltam a WAT Fünfhaus csapatában, kapusként ott építettem fel magam. Ezt követte a Fivers Margareten, de minden vágyam volt, hogy hazajuthassak egyszer. 2018-18-ban megtörtént, de csak egy évet töltöttem a Nexében, talán jobb lett volna, ha maradok” – mesélte még októberben a Sportske novostinak.

Azt mondja, az osztrákok hívták először, ő pedig 21 évesen azt érezte, élni kell a lehetőséggel. Minden Ausztriához kötötte, a korábbi osztrák válogatott Hypo-játékost, Gorica Acimovicot vette feleségül. Két gyermekünk van, a hároméves Marina és az öthónapos Luka.

A 2019-es világbajnokság után döntött úgy, hogy ha be akarja váltani a gyerekkori álmait, amelyek miatt elkezdett kézilabdázni, változtatnia kell a helyzetén.

Azt mondták, őrült vagyok. Nem értettek meg

– panaszkodta, hozzátéve, nincs nála boldogabb, hogy Horvátországban tényleg számolnak vele.

A magyar-szlovák közös rendezésű Európa-bajnokság január 13-án rajtol.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Hrvatski rukometni savez (@hrs_insta) által megosztott bejegyzés