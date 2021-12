Megdöbbent a rögbivilág: 36 évesen meghalt Tonga büszkesége

36 éves korában meghalt Taniela Moa, a tongai rögbiválogatott egykori klasszisa.

A hírt a Tonga Rugby Union jelentette be hivatalos közösségi oldalán, ahol azt írta:

A halál okát ugyanakkor egyelőre nem árulták el.



Az 1985. március 11-án született sportoló 2008-ban kapott először meghívást nemzeti csapatba, érdekes módon akkor az új-zélandi nemzeti csapat figyelt fel rá. Végül Tonga színeiben 2011. augusztus 13-án, a Fidzsi-szigetek ellen mutatkozott be a válogatottban, összesen 21 mérkőzésen szerepelt, ott volt a 2011-es világbajnokságon is.

We are saddened to hear of the passing of one of our own, Chief #202 Taniela Moa.

We send our condolences to the Moa family, Ikale Tahi, the Blues, and many others in the rugby community ❤️💛🖤#AlwaysAChief pic.twitter.com/cC1uM8H9Q1

— Gallagher Chiefs (@ChiefsRugby) December 16, 2021