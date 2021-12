„Bűnös vagyok!” – Nora Mörk vállalja a felelősséget

Nincs könnyű helyzetben az Európa-bajnoki címvédő Norvégia, miután szombaton 30-30-as döntetlent játszott Svédországgal a spanyolországi női kézilabda-világbajnokság középdöntőjének második fordulójában.

Pedig a norvégok a második félidő elején 21-17-re elléptek, de a svédek egy 6-1-es szériával 23-22-re fordítottak. A norvégok azonban ismét visszavették az előnyt, és bő másfél perccel a vége előtt Sanna Solberg találatával 30-28-ra vezettek.

Azonban a svédek időt kértek, a Győrben kézilabdázó Linn Blohm szépített, majd Stine Bredal Oftedal rontott lövését követően maradt még idő egy ellenakcióra, aminek végén Olivia Mellegard a bal szélről átejtette Katrine Lundét (30-30).

– nyilatkozta Nora Mörk a norvég TV2-nek a meccs után.

A nail-biting ending between 🇸🇪 Sweden and 🇳🇴 Norway ends with Sweden securing a draw thanks to a critical save from Jessica Ryde and the match-deciding goal from Olivia Mellegard 💪#Spain2021 #sheloveshandball @hlandslaget @SheLOVsHandball pic.twitter.com/n8Jp8Xs5Mc

— International Handball Federation (@ihf_info) December 11, 2021