Fucsovics akkorát játszott, hogy Djokovic ölelgette a végén

Fucsovics Márton kiélezett, háromjátszmás mérkőzésen maradt alul kedden a világelső Novak Djokoviccsal szemben a Párizsban zajló, 3 millió euró (1 milliárd forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztorna második fordulójában.

Fucsovics, aki hétfőn az első körben három játszmában az olasz Fabio Fogninit múlta felül, nem kezdte jól a mérkőzést, kifejezetten tompán teniszezett és gyorsan elveszítette szerváját, így a szeptemberi US Openen elveszített fináléja óta első egyes meccsét vívó szerb világelső 3:0-ra elhúzott. A folytatásban némileg koncentráltabbá vált a nyíregyházi játékos, ám továbbra is sokszor rontott, 2:5-nél pedig ismét elbukta az adogatójátékát, ezzel 38 perc alatt a szettet is, írja tudósításában az MTI.

A második felvonás sem indult biztatóan, a magyar sportoló ugyanis első szervajátékában ismét megremegni látszott, Djokovic bréklabdához jutott, ám Fucsovicsnak sikerült fordítania, majd rögtön ezután ő vette el riválisa szerváját. A brékelőny láthatóan megnyugtatta a 29 éves magyar teniszezőt, aki a folytatásban kiválóan adogatott és magabiztosan hozta szerváit, 5:4-nél semmire, ezzel 40 perc alatt egyenlített.

A harmadik szett a korábbiaknál jobban indult magyar szempontból, Fucsovics ugyanis simán hozta első szervajátékát, majd 1:1-nél megnyerte Djokovic adogatásának első két pontját.

That’s why he’s the world No.1 👏 In his first singles match since September 12, @DjokerNole digs deep to defeat a very good Fucsovics 6-2 4-6 6-3!#RolexParisMasters pic.twitter.com/RcWw9FFmZq — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2021

Innen viszont a szerb sebességet váltott és nem csupán saját, hanem Fucsovics következő adogatását is hozta. A magyar ugyanakkor nem adta fel és visszavette a szervát (2:3), ám a pihenő után ismét elbukta a sajátját (2:4), innen pedig már nem tudott visszajönni a meccsbe, így végül két óra játék után veszített.

2. forduló Novak Djokovic (szerb, 1.)-Fucsovics Márton 6:2, 4:6, 6:3