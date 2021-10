Nem akarja beoltatni magát, meccsenként 118 millió forintot bukhat a klasszis kosaras

Nagyon úgy tűnik, hogy a Brooklyn Netsnél fel kell állítani egy olyan meccstervet, amiben nem szerepel Kyrie Irving. Az NBA egyik legtechnikásabb irányítója ugyanis továbbra sem kér a koronavírus elleni oltásból, sőt a közösségi oldalakon olyan bejegyzéseket lájkolgat, amelyekben a vakcinát egy sátáni terv részének tartják.

Az észak-amerikai kosárlabdaliga ugyan nem teszi kötelezővé az oltást, azonban a helyi rendelkezések szerint San Franciscóban és New Yorkban csak oltottan lehet sportolni a fedett létesítményekben.

Ez a Golden State Warriorst, a New York Knickst és a Brooklyn Netset érinti. Ha Irving továbbra sem oltatja be magát, akkor sem az edzéseken nem vehet részt (a klub nem akar a városon kívül készülni), és a hazai mérkőzéseket is ki kell hagynia, így a vezetőknek lassan el kell dönteniük, hogy az irányítót csak az idegenbeli méeccseken vetik be, vagy kiültetik a teljes idényre.

A liga és a játékos-szakszervezet közti egyezség alapján az a játékos, aki az oltás hiánya miatt nem lép pályára, mérkőzésenként kénytelen lesz lemondani a fizetése egy bizonyos részéről. A szezonban 34,9 millió dollárt kereső Irving esetében ez a hazai meccseken 381 ezer dollár, 118,7 millió forint lehet. Ha mind a 41 hazai találkozót kihagyja, 15,6 millió dollártól eshet el a szezon során.

A 29 éves, a Cleveland Cavaliersszel 2016-ban bajnok Kyrie Irvingnek már korábban is voltak vitatott ügyei, 2017-ben például azzal állt elő, hogy a Föld lapos.

Egy összeállítás Irving legszebb megmozdulásaiból az előző szezonból: