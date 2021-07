Eltévedt sportszer okozta a kalapácsvető halálát

Edzésbaleset következtében meghalt Alegna Osorio, a kubaiak tehetséges kalapácsvetője, aki a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpián a 4., a két évvel ezelőtti U-20 pánamerikai bajnokságon a 3. helyen zárt.

– mondta Osvaldo Vento, a kubai nemzeti sportintézet elnöke.

Az áprilisi eset körülményeit azóta is vizsgálják, állítólag a tragédia amiatt következett be, hogy az atlétikapályán egy olyan embernek is megengedték, hogy kipróbálja a kalapácsvetést, aki nem sportoló és még sohasem volt ilyen a kezében.

A rossz technika következtében a sportszer téves helyre szállt és bezúzta Osorio koponyáját. A sportolót súlyos állapotban szállították a kórházba, de több hónap kezeés után sem tudták megmenteni az életét.

It is with sadness that the news reaches me that the hammer thrower, Alegna Osorio 🇨🇺, has just passed away after several days fighting for her life due an accident in one of her training

Only 19 years old😔

4th in 18 Youth #Olympics 🇦🇷

🥉19’ U20 PanAm Ch. 🇨🇷

📸@calixtollanes pic.twitter.com/mLuGMhvsIh

