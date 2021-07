Olyat blokkolt a Görög Szörny, hogy leesett az állunk

Magyar idő szerint csütörtökön hajnalban 109-103-ra nyert a Milwaukee Bucks a Phoenix Suns ellen az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság, az NBA nagydöntőjében, így 2-2-re kiegyenlített az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharcban. A meccs egyik hőse Khris Middleton volt, aki 40 pontja mellé leszedett hat lepattanót és kiosztott négy gólpasszt is. A vendégektől Devin Booker 42 pontot szórt.

Az este legemlékezetesebb megoldása a Görög Szörnynek (Greek Freak) becézett Giannis Antetokounmpóhoz köthető, a hazaiak játékosa ugyanis 1 perc 14 másodperccel a meccs vége előtt, csapata kétpontos előnyénél blokkolta az alley-opp passzból zsákolni igyekvő Deandre Aytont.

can’t get over the fact Giannis just had one of the greatest blocks in NBA Finals history pic.twitter.com/50ded7o8a5

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) July 15, 2021