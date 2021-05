Ambros Martín rendet vágott Győrben, úszott a Fradi kupadöntője

A győriek múlt szerdán 31-22-re kikaptak a Ferencváros otthonában, ezzel lépéshátrányba kerültek a bajnoki címért zajló csatában. Ennek következtében két nappal később menesztették Danyi Gábor vezetőedzőt – akinek a nyári távozását már január elején bejelentették –, és július helyett már hétfőn visszatért a kispadra a spanyol Ambros Martín, aki 2012 és 2018 között a Győr vezetőedzőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig egyaránt ötször.

A szombati veszprémi MK-elődöntőben az FTC csapatából Kovacsics Anikó, a győriek közül Puhalák Szidónia hiányzott.

Ambros Martín csapataira jellemzően az ETO remek védekezéssel kezdett, és mivel a 12. percben már 7-4-re vezetett, a másik oldalon Elek Gábor időt kért, majd cserékkel próbálkozott. A fővárosiak több mint 11 percig nem találtak a hálóba, és a folytatásban egy ideig csak állandósítani tudták három-négygólos hátrányukat, csökkenteni nem, mert a győriek Stine Oftedal irányításával támadásban is jól teljesítettek. Három perccel az első félidő vége előtt 14-12-re felzárkózott az FTC, majd a szünetben ismét három találat volt a magabiztosan, gyorsan kézilabdázó Győr előnye.

A második felvonás elején hat perc alatt csak egyszer talált be a Ferencváros, ám ezt ellenfele nem tudta kihasználni. A 47. percben felzárkózott egy gólra az FTC, de amikor a kevesebb hibával játszó címvédő 25-22-re vezetett, Elek Gábor ismét időt kért. Az utolsó tíz percben Bíró Blanka és Amandine Leynaud is több bravúros védést mutatott be, és végül utóbbi örülhetett a döntőbe jutásnak, ráadásul csapata úgy nyerte meg a rangadót, hogy egyszer sem volt hátrányban.

Győri oldalon Stine Oftedal hét, Kari Brattset hat, Anne Mette Hansen négy góllal járult hozzá a sikerhez, a fővárosiaknál Klujber Katrin hét, Háfra Noémi és Kovács Anett négy-négy gólt lőtt.

Az ETO ellenfele az a DVSC lesz, aki a délutáni elődöntőn 28-22-re verte a Kisvárdát. A Győr a 19. Magyar Kupa-döntőjére készülhet, és eddig 14-et nyert meg. A DVSC 13. alkalommal jutott a kupasorozat fináléjába, eddigi mérlege öt győzelem és hét vereség. A két csapat 2009-ben és 2011-ben találkozott egymással a fináléban, és mindkétszer a győriek győztek.