Bánhidi a Veszprém mellett két külföldi sztárcsapatot is kikosarazott

Nagy fegyvertényként könyvelheti el a szegedi kézilabdacsapat, hogy a válogatott beállós, Bánhidi Bence szerződést hosszabbított, és 2025-ig marad a klubnál.

Bánhidi az M1 aktuális csatornán elismerte, hogy a Telekom Veszprém, a Barcelona és a Paris Saint-Germain csapatától is kapott ajánlatot, a tárgyalásig is eljutottak, végül mégis úgy döntött marad Szegeden.

Nagyon jólesik, hogy ennyire szeretnek Szegeden, én is nagyon szeretem a csapatot, a szurkolókat és a várost is, jól érzem magamat itt, ezért is döntöttem így