Itthon is elgázolta a Vardart a Veszprém kézicsapata

A Telekom Veszprém kettős győzelemmel jutott a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután házigazdaként 39-30-re nyert az északmacedón Vardar Szkopje ellen a nyolcaddöntő csütörtöki visszavágóján.

A 14 gólos veszprémi sikerrel zárult első meccs miatt a visszavágó sokáig egy jó iramú felkészülési mérkőzésre hasonlított. A csapatok nem védekeztek keményen, alig szabálytalankodtak, és szinte minden támadást góllal fejeztek be. Az MTI tudósítása szerint az első negyedórában két 3-0-s sorozatot is produkált a Veszprém (9-6), amelynek vezetőedzője, David Davis egyszerre öt játékosát is lecserélte, hogy mindenki lehetőséget kaphasson.

A szerb Petar Nenadic remekül irányította csapatát, a beállóknak és az átlövőknek is több tiszta lövőhelyzetet teremtett, és mivel ők kihasználták a ziccereket, a szünetben 20-15-re vezettek.

A második félidőben a hazaiak előnye egy 4-1-es sorozattal tovább nőtt, a meccs kétharmadánál már tíz gól volt a két együttes között. Az északmacedónok egy 5-1-es sorozattal válaszoltak, és a hajrában is hullámzóan alakult az eredmény. A Veszprém végül kilenc találattal nyert.

A hazaiak legeredményesebb játékosa Danyiil Siskarjov és Andreas Nilsson volt hat-hat góllal.

A Veszprém a legjobb nyolc között a francia HBC Nantes együttesével találkozik május 12-én és 19-én.