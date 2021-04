Az NBA egyik legnagyobb sztárja úgy káromkodott, hogy a liga megbüntette

Kevin Durant, a Brooklyn Nets kosárlabdacsapat sztárjának eldurrant az agya és olyan trágár megjegyzéseket tett, hogy az NBA 50 ezer dolláros (15,4 millió forintos) büntetésre kötelezte.

Az egész Michael Rapoport színésztől indult, aki nehezményezte, hogy Durant egy interjúban nem válaszol rendesen a kérdésekre. Durant erre ingerülten válaszolt, majd néhány üzenetváltás után egészen undorító stílusban küldte el Rapoportot melegebb éghajlatra. Rapoport a hét elején hozta nyilvánosságra Durant üzeneteit, amelyekben a kosaras megfenyegette, valamint homofób és nőgyűlölő rágalmakat is használt.

Kevin Durant pretty much ended Michael Rapaport’s life in the DM’s. This needs to be hung up in the Louvre. pic.twitter.com/lWjqNbzjhQ

— Joe (@Yankeelibrarian) March 30, 2021