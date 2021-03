Milák döbbenetes idővel jelentkezett be az olimpiai aranyra

Milák Kristóf már korábban is az országos bajnokságokat használta, hogy 200 pillangón elképesztő időkkel jelezze, kész a világhódításra – amit most produkált a Duna Arénában az idei ob nyitónapján, az viszont minden eddigi tavaszi produkcióján túltett: a világ valaha volt 5. legjobb idejével, 1:52.50-nel végzett az élen az előfutamokban. Kapás Boglárka a hölgyek között ért el kimagaslóan jó időt ugyanezen a távon, míg Burián Kata 100 háton olimpiai A szintet úszott.

A 2019-es koreai világbajnokság óta Milák Kristóf átment néhány hullámvölgyön, többek között egy esetében brutális koronavírus-fertőzésen – kedd késő délután viszont megint megzúgatta a harangokat: az 1:52.50-es idővel megnyerte volna a 2012-es és 2016-os olimpiát, 2011 és 2017 között valamennyi világbajnokságot.

Sőt, talán úgy még ütősebb, hogy ez minden idők 5. legjobb időeredménye, textildresszben pedig csupán Michael Phelps tudott ennél jobbat, egyetlenegyszer, 2007-ben, Melbourne-ben (1:52.09).

Kozmikus, 1:50.73-as kvangdzsui világrekordja óta Milák Kristóf természetesen egy másik dimenzió, mégis, nem árt még egyszer nyomatékosítani: a textilszerelések 2010-es visszatérése óta mindössze három úszó volt képes 1:53-on belülre kerülni: Chad le Clos (London 2012, olimpia, 1:52.96), Michael Phelps (2015, US Open, 1.52.94) és Cseh László (London 2016, Eb, 1:52.91).

Azaz 1:52.9-en belül senki sem tudott úszni az elmúlt tizenegy évben – leszámítva Milákot, aki 18 évesen, a 2018-as debreceni ob-n 1:52.71-et jött, majd az Eb-n 1:52.79-et. Most pedig egy durva Covid-fertőzés és az összes elhúzódó utóhatás kikúrálása után úgy ért be 1:52.50 alatt, hogy tíz perccel korábban 22.31-gyel élen zárt az 50 gyors előfutamaiban. Azaz a 2010 óta tartó új textil-érában ez minden idők második legjobbja – a saját világrekordja mögött…

Megbeszéltem a társaimmal, hogy jövök egy 1.52 felet, mert ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg

– idézte a szövetség hírlevele Milák Kristófot. „Azt nem állítom, hogy tökéletes fizikai állapotban vagyok, úgyhogy most elsősorban magamnak akartam üzenni ezzel az úszással. Hogy ez a többieknek is ment-e? Hát, akit érdekel egy ilyen üzenet, az nyugodtan tegye el magának.”

Kétszáz pillangón speciel a hölgyeknél is pazar előadásban gyönyörködhettünk, függetlenül attól, hogy Jakabos Zsuzsanna betegség miatt nem tudott elindulni. Kapás Boglárka homorított óriásit, 2:06.85-ös ideje csupán 7 századdal gyengébb, mint amivel vb-aranyat szerzett 2019-ben!

„Jól éreztem magam, egy picit sajnálom, hogy nem tudtam megjavítani az egyéni csúcsomat, de emiatt a néhány század miatt nem szomorkodom” – közölte Kapás a verseny után. Hosszú Katinka 2:08.54 alatt ért célba az előfutamokban, utána annyit mondott: „Úgy érzem, kezd összeállni, 2:08 fél a felkészülésem jelen szakaszában pont jó.”

Bár a döntők tokiói módra délelőtt kezdődnek – szerdán 9.30-tól esedékesek –, Sós Csaba kapitány arra számított, hogy a jobb idők este születnek. S lőn: Burián Katának sikerült 100 háton elérnie az A szintet 1:00.02-vel (eddig 200-on volt csak ötkarikás ideje).

„Ez volt a lényeg, hogy meglegyen az A szint, megúsztam a legjobbamat, most nagyon örülök. Talán még jobb lett volna perc alá menni, mert végül is van egy 1:00.01 az előző Eb-ről, de így márciusban szerintem ez nagyon jó. Kétszáz már megvan, lekopogom, hogy meg is marad, de ott is szeretnék egy jobb időt úszni most” – mondta Burián Kata.

Férfi 100 mellen Takács Tamás három tizedet javított eddigi B szintes eredményén (1:01.08) – igaz, az A szinthez egy perc alá kellene mennie, de jelen helyzetben még ezzel is olimpiai csapattag lehet.