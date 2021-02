Irgalmatlan nagy pofonba futott bele a veretlen világbajnok bokszoló

Látványos mérkőzésen csúnya verésbe futott bele az IBF világbajnoki övéről januárban lemondó angol Josh Warrington, a veretlen pehelysúlyú bokszolót egy felhozónak szánt meccsen a mexikói Mauricio Lara ütötte ki.

Warrington előtte mind a harminc mérkőzést megnyerte, 23-szor KO-val, de a francia Sofiane Takoucht elleni 2019. október12-i mérkőzés óta nem lépett szorítóba.

A Profiboksz.hu beszámolója szerint a 4. menetben a pontos és erős találatok elkezdték felőrölni a brit sportolót, aki padlóra is került. A szédült, rogyadozó lábú egykori IBF bajnok kisebb csoda folytán kihúzta a szünetig, és némileg össze is szedte magát a következő felvonásokra, bár így is látványosan lelassult.

Lara eközben teljesen érhető módon vérszagot érezve továbbra sem állt meg,

a 9. menetben pedig előbb ismét megrendítette riválisát, majd egy gyilkos balossal ki is ütötte Warringtont, akit számolás nélkül léptetett le a vezetőbíró.

British boxing is back with a bang as Mauricio Lara has handed Josh Warrington his first career defeat, finishing the fight in the ninth round. #Boxing #joshwarrington #WarringtonLara pic.twitter.com/zf7YSbKmYc

— Sportology TV (@SportologyTV_) February 13, 2021