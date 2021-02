Visszatér a tragikus Forma-2-es balesetet túlélő pilóta

Az autósport egyik rettenetes fejezete volt a Forma-2-es Belga Nagydíj, amelynek második körében a hírhedt Eau Rouge utáni kanyarban történt, hogy Anthoine Hubert autója megcsúszott és a falról visszapattanva több autóval ütközött.

Hubert életét nem tudták megmenteni, a 218 kilométer/órával belecsapódó Juan-Manuel Correáét viszont szerencsére igen. Az ecuadori születésű versenyzőnek mindkét lába eltört, a gerincvelője is megsérült, és három hétig mesterséges kómában tartották, majd hónapokig kezelték. Ennek ellenére hétfőn bejelentette, hogy az F3-as ART Grand Prix pilótája lesz.

– mondta Correa, akinek az álma változatlanul a Forma-1-es szereplés, és a mostani az első lépés a visszatérés felé vezető útján.

After one and a half years, WE ARE BACK!! Very proud to announce this and to be doing it with @ARTGP pic.twitter.com/Ck8mHdjoii

— Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) February 1, 2021