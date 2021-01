Megvan az első magyar érem a rövidpályás gyorskorcsolya Eb-n

Liu Shaolin: Mivel félig kínaiak vagyunk, szeretnénk Pekingben is jól szerepelni

Liu Shaolin Sándor és öccse is bukott a döntőért zajló futamban

Krueger John-Henry ezüstérmet nyert 1000 méteren a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

A döntőben két magyar is érdekelt volt, a sokáig vezető Krueger mellett Liu Shaolin Sándor is nagyot küzdött az élbolyban. Az utolsó kör kezdetén a hátulról feltörök Liu állt élen, mögötte közvetlenül a honfitársa érkezett, ám a kettős győzelem elmaradt. Szemjon Jelisztratov gyújtotta be a rakétát és egészen az élig meg sem állt. Krueger megtartotta második helyét, Liu Shaolin Sándor azonban a negyedik helyen ért célba.

Teljesítményével mindkét magyar a legjobb nyolc között zárt összetettben, így rajthoz állhatnak a 3000 méteres szuperdöntőben.

A nők háromfős kisdöntőjében Sziliczei-Német Rebeka az 1500 méteren bronzérmes orosz Szofija Proszvirnova, illetve a francia Tifany Huot Marchand mögött harmadik lett, így összességében nyolcadikként zárt. A fináléban az esélyeknek megfelelően 500 és 1500 méteren után ezen a távon is megvédte címét a holland Suzanne Schulting. A negyeddöntőben búcsúzott Kónya Zsófia 15. helyen zárt.