Emberelőnyből lőtt látványos öngólt a magyar hokis

Rettentő ritkán látható potyagólt hozott a Fehérvári Titánok-Újpest mérkőzés az Erste Liga szombati játéknapján.

Az esetet a Játékpartizán nevű Twitter-felhasználó osztotta meg, a hazai csapatból Vas Márk ijedt meg a rátámadó csatártól és cselezni próbált a kapuja előtt. A fiatal hokis cselezni próbált, de elhagyta a korongot, ami így a döbbent kapus lábai mellett a becsúszott a kapuba.

Check out this hard to believe "own goal" from hungarian "Erste League" on the match Fehérvári Titánok vs UTE (23.01.2021). Game ended 5:10 💜🇭🇺 @FromTheFaceoff @Sportsnet @TheHockeyNews pic.twitter.com/6Xir37DfFr

— Hrutka Pál (@jatekpartizan) January 24, 2021