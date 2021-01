Káosz-vb: több kézis is koronavírusos a magyar válogatott ellenfelénél

A norvég vg.no értesülései szerint

hét zöld-foki szigeteki kézilabdázót kellett elkülöníteni, miután a Portugáliában elvégzett szűrés alkalmával pozitív lett a koronavírustesztjük.

It’s confirmed. 7 positive covid-19 cases in the national team of Cape Verde. They are isolated in Portugal waiting for new tests.

This World Championship is so chaotic even before it’s started!https://t.co/gDPFSyK02e#handball

— Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 12, 2021