Megbüntették a világranglista 789. helyén álló teniszezőt, aki elődöntőbe jutása után nem hordott maszkot

Meglepő eredményeket hozott a két hétfő esti negyeddöntő a floridai Delray Beach-i keménypályás férfi tenisztornán. Két amerikai kiemelt, John Isner (2.) és Frances Tiafoe (8.) is kiesett, miután előbbit Sebastian Korda, utóbbit a brit Cameron Norrie búcsúztatta.

A nap szenzációja mégis egy harmadik amerikai játékos lett, mivel a világranglistán mindössze 789. helyen álló Christian Harrison is bejutott az elődöntőbe.

A selejtezőből indult, 26 éves teniszező két szettben verte a 101. helyen álló olasz Gianluca Magert, majd 3000 dolláros bírságot szedett össze, amiért kihagyta a kötelező meccsvégi interjút. Harrison meggyőződéses maszkellenes és amikor megtudta, hogy hordania kellene egyet az interjún, nem állt a kamerák elé.

Harrison már a közösségi médiában is felszólalt a kötelező maszkviselés ellen, most pedig azt írta, nem volt tisztában vele, hogy a tévés interjúk alatt mindenképpen maszkot kell hordania. Az amerikai játékos Instagram-oldalán azt írta, neki senki sem szólt, hogy megbüntetik majd, úgy hitte, szabadon dönthet az interjúról, így a maszkviselésről is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Christian Harrison (@charrison94) által megosztott bejegyzés

A legjobb négy között a negyedik helyen kiemelt lengyel Hurkacz lesz az ellenfele.