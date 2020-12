Lékai Máté: Megint eladtunk labdákat, természetesen én is

A Telekom Veszprém magyar válogatottirányítója értékelte a hétfő este a Kiel ellen egy góllal elbukott kézilabda Bajnokok Ligája Final Fourt.

„Szerintem mindenki látott mindent. Nagyon-nagyon rosszul kezdtünk, aztán a második félidőben visszajöttünk a mérkőzésbe, el is húztunk, de megint buta hibákat vétettünk. A hosszabbítást is jól kezdtük, aztán a Kiel újra átvette a vezetést – tényleg igazi hullámvasút volt. Nagyon csalódottak vagyunk, nem tudok mit mondani. Egyszerűen hihetetlen!” – értékelt a nso tv-nek a Veszprém irányítója, a hétfőn este hosszabbítást után 36-35-re elbukott kézilabda Bajnokok Ligája Final Four elődöntő után Lékai Máté.

Tényleg hihetetlen, mert a gyenge kezdést követően a Veszprém szenzációs játékkal rukkolt elő a második félidő elején. Az 50. percre nemhogy ledolgozta a félidei öt gólos hátrányát (18-13), de négy góllal, 28-24-re elhúzott a Kieltől. Ekkor azonban emberhátrányba kerültek Lékaiék. David Davis edző erre reagálva támadásban lehozta a kapust, hogy mezőnyben hat a hat ellen legyen lehetősége gólt szerezni. Hogy a spanyol tréner ekkora előnynél a játék lassítása és a biztonság helyett miért erőltette a gólszerzést, az jó kérdés.

Ilyenkor kulcsfontosságú, hogy mivel üres a kapu, a csapat úgy vigye lövésig a megbeszélt figurát, hogy lehetőleg gól legyen belőle, de semmiképp se tudjon gyors indításból könnyű találatot szerezni az ellenfél.

Mezőnyben labdát eladni pedig a létező legnagyobb hiba, hiszen teljesen kiszolgáltatott helyzetbe kerül ezzel a csapat.

Lékai Máté, aki addig szerzett négy góljával rengeteget tett az első félidős bealvás, a jelentős hátrány ledolgozása érdekében, ekkor azonban kétszer is rossz döntést hozott. A passzait elcsípte a Kiel és a németek mindkét alkalommal üres kapus gólt szereztek gyors leindításból. Mindezt tetézték azzal, hogy ugyanebből az előnyükből még egy találatot szereztek, ami teljesen lebénította a Veszprémet: az 56. percben már a Kiel vezetett 29-28-ra.

Megint eladtunk labdákat. Természetesen én is. Nem lőttük be a helyzeteket. Ez a meccs egy igazi hullámvasút volt. Sajnos nem tudtuk állandósítani az előnyünket. A hosszabbításban megint mi vezettünk, aztán megint csináltak egy 3-0-át. Sok technikai hibával játszottunk sajnos

– fogalmazott Lékai. Hozzátette, győzni jöttek, bármi más eredmény csalódás, ezért egyelőre csalódott.

A Veszprém bár hatodszor szerepelt a Final Four-ban, de még egyszer sem sikerült aranyéremmel hazatérnie.