A Barcelona jutott elsőként a döntőbe a férfikézilabda Bajnokok Ligája kölni Final Fourjában, miután 37-32-re legyőzte a PSG-t. A története tizedik BL-győzelmére hajtó katalán csapat ellenfele a Veszprém-Kiel párharc továbbjutója lesz.

A párizsiaktól sérülés miatt hiányzott Nikola Karabatic, majd két alapemberről derült ki, hogy koronavírusosak, így végül csak 14 játékost tudtak benevezni a mérkőzésre a lehetséges 16 helyett. Mindezek ellenére jól kezdett a francia csapat, a mérkőzés elején még három góllal is vezetett, a 10. perctől kezdve azonban állva hagyta ellenfelét a Barca, nem utolsósorban a kapuban parádézó Kevin Möller védéseinek köszönhetően.

