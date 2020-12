Az egyik győri kézis nem lép pályára a magyar válogatott ellen

Norvégia az Eb csodacsapatát is elintézte, már biztosan elődöntős

A magyar válogatott a norvég csapat ellen fejezi be a női Európa-bajnokságot. A veretlen együttesben több olyan kézilabdázó is van, aki a Győri Audi ETO KC-ben játszik, ám úgy tűnik, egyikük kihagyja a meccset.

Veronica Kristiansent nemes egyszerűséggel kitették a keretből, a helyére Marta Tomac került be. A norvég TV2 azt pedzegette a csere kapcsán, hogy Kristiansen átesett a koronavírus-járványon és talán egy kis pihenés után frissebb lehet az elődöntőben, amelyben biztos ott lesz már a válogatott.

Ami a kapust, Silje Solberget illeti, sokáig úgy volt, hogy talán ő is kimarad, de már meggyógyult, sőt szombaton már játszott is Horvátország ellen. Rajta kívül Kari Bratsett és Stine Oftedal is ismerős arc lesz a magyaroknak, mindketten a BL-győztes Győrt erősítik.