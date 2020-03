A Győr légiósa úgy érezte: összeomlott körülötte a világ

Néhány hete egyszerű összetartásra utazott haza Norvégiába a Győri ETO irányítója, Veronica Kristiansen. Ahogyan mindenki más, a 29 éves kézilabdázó sem sejthette, hogy a koronavírus-járvány miatt végül ott is reked. Először Norvégia járványügyi intézkedései miatt került karanténba, majd a nemzetközi szövetség (IHF) a tornát is elhalasztotta.

Úgy éreztem, minden összeomlott körülöttem. Megijedtem, üresnek és tehetetlennek éreztem magam, de nem magam miatt aggódtam, hanem a többiekért. Az idősekért, a szomszédokért, az édesapámért, aki egyre öregszik, a kishúgomért Dániában, mert attól rettegtem, hogy nem láthatom többet. Ez a félelem teljesen a hatalmába kerített

A hazájában adott interjúból kiderül, hogy Kristiansen mentáltrénert bérelt föl, mert a fizikai felkészülés mellett erre is szüksége volt. A győriek irányítója azt is hozzátette, sok nehézségen esett már át, így biztos benne, hogy ezúttal is felülkerekedik majd a nehézségeken.

